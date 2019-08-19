“Харківські Соколи” підписали форварда “Черкаських Мавп” Липовцева

Баскетбольний клуб “Харківські Соколи” розпочав передсезонний збір і оголосив про перше літнє підписання.

Харківські Соколи” уклали угоду з 32-річним форвардом Дмитром Липовцевим, який останні чотири сезони провів у складі “Черкаських Мавп”. Про це повідомляє пресслужба харківського клубу у Facebook.

Минулого сезону баскетболіст у середньому за гру набирав 5,4 очка, робив 3,4 підбирання, проводив на майданчику 21 хвилину.

Вже в кінці вересня “Харківські Соколи” стартують в Суперлізі Парі-Матч, а сьогодні, 19 серпня, команда розпочала передсезонний збір.

“Всі хлопці знаходяться в хорошій фізичній формі та відмінному настрої”, - повідомляє клубна пресслужба.

Фото: fbu.ua