“Черкаські Мавпи” запросили на трай-аут боснійського баскетбольного форварда

Баскетбольний клуб “Черкаські Мавпи” запросив на трай-аут боснійського баскетбольного форварда Сеада Хаджифейзовича.

Сеад Хаджифейзович може закрити в команді "Черкаських Мавп" позицію важкого форварда. Про це повідомляє пресслужба БК “Черкаські Мавпи”.

За словами головного тренера “Черкаських Мавп” Максима Міхельсона, попередня угода розрахована на місяць. Сеад уже прибув до Черкас, де вчора провів два тренування зі своєю новою командою.

Минулий сезон Хаджифейзович провів у чемпіонаті Сербії, де захищав кольори “Novi Pazar” і мав у середньому 13.4 очка та 6.8 підбирання. Також Хаджифейзович доволі успішно виступав у своєму рідному чемпіонаті Боснії та Герцоговини і випробував свої сили у чемпіонаті Чорногорії.

Відеопрезентація баскетболіста:

Сеад Хаджифейзович став другим легіонером “Черкаських Мавп” нинішнього міжсезоння. До цього клуб уклав угоду з американським форвардом Діоном Райтом, який також уже тренується в Черкасах.