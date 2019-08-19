30 українців виступлять на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное

21 серпня в угорському місті Сегед стартує чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное.

На престижному старті Україну представлятимуть 30 спортсменів, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

Наші веслувальники змагатимуться у 28-ми видах програми (17 - байдарка, 11 – каное), 12 з яких входять до олімпійської програми (6 – байдарка, 6 – каное). Окрім медалей, в Угорщині будуть розіграні олімпійські ліцензії на Ігри в Токіо-2020.

Змагання триватимуть до 25 серпня.

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Склад збірної України:

чоловіки - Дмитро Даниленко, Дмитро Костишен, Денис Лахманов, Олександр Сенкевич, Олег Кухарик, Олександр Сиромятников, Василь Смілка, Віталій Брезицький, Дмитро Беспалько, Кирило Черноморов, Іван Семикін, Віталій Цуркан, Віталій Бистревський, Павло Алтухов, Олег Боровик, Едуард Шеметило, Тарас Мазовський, Юрій Вандюк, Андрій Рибачок, Віталій Голюк, Володимир Троцюк;

жінки - Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська , Інна Грищун, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Тетяна Єднак, Анастасія Четверікова, Людмила Лузан, Людмила Бабак.