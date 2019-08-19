Українські бадмінтоністи стартують на чемпіонату світу з бадмінтону

Сьогодні у швейцарському Базелі стартує чемпіонат світу з бадмінтону.

Українські бадмінтоністи візьмуть участь у чемпіонаті світу з бадмінтону та парабадмінтону. Про це повідомляє пресслужба НОК України у Facebook.

Україну на чемпіонаті світу з бадмінтону представлятимуть 4 спортсменів: Артем Почтарьов, Валерій Атращенков, Єлизавета Жарка та Марина Ільїнська.

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На світовій першості з парабадмінтону виступлять 5 спортсменів: Олександр Чирков, Ніна Козлова, Іванна Редька, Андрій Зайцев, Оксана Козина.