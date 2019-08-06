У Дніпрі відбувся міжнародний юніорський турнір із бадмінтону "FZ Forza Ukraine Junior 2019".

Змагання проходили 31 липня - 3 серпня і відзначилися несподіваними результатами. Так, серед переможців немає жодного бадмінтоніста або пари, які б сіялися під першим або другим номером. Про це повідомляє пресслужба Федерації бадмінтону України.

Золотими нагородами в одиночних категоріях відзначилися Андрій Дон (Дніпро) і Поліна Бугрова (Харків), яка у фіналі жіночого розряду обіграла іншу харків’янку - Анастасію Прозорову з рахунком 17:21, 21:15, 21:17.

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У парах перемогли Олег Амосов/Данило Шевченко (Дніпро), Поліна Ткач/Ольга Тихорська (Миколаїв, Дніпро) і В'ячеслав Яковлев/Поліна Ткач (Одеса, Миколаїв).

Фото: kharkivoda.gov.ua