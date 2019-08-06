Юнацька збірна України з футзалу виступить на турнірі у Франції

Збірна України з футзалу серед гравців віком до 19 років проведе 2 матчі на турнірі у Франції в рамках підготовки до виступу на чемпіонаті Європи 2019 року.

Як розповів головний тренер збірної України U-19 з футзалу Віталій Одегов, його підопічні виступатимуть на міжнародному турнірі у Франції 23 —24 серпня. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У півфіналі змагань українські футзалісти зіграють з Португалією, а після цього — з переможцем поєдинку між Францією та Іспанією.

Також наставник “синьо-жовтих” зазначив, що напередодні Євро-2019 у команди запланований тижневий збір. Сама фінальна частина чемпіонату Європи проходитиме 8 — 14 вересня в латвійській Ризі. За підсумками жеребкування українські футзалісти потрапили до групи В, де зустрінуться з Хорватією, Іспанією та Голландією. Зазначимо, що учасник турніру у Франції збірна Португалії також виступатиме на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, наприкінці березня завершилися поєдинки основного раунду відбору до континентальної першості. Юнацька збірна України стала переможцем у групі, випередивши на фініші Бельгію, Румунію та Македонію.