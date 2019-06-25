Став відомий розклад матчів збірної України на юнацькому Євро-2019 з футзалу
Збірна України U-19 8 вересня матчем проти збірної Нідерландів стартує в групі В, до якої підопічні Віталія Одегова потрапили за підсумками жеребкування. Про це повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.
Розклад матчів збірної України на Євро-2019 (U-19) з футзалу
8 вересня. 12:30. Україна (U-19) – Нідерланди (U-19)
9 вересня. 15:00. Україна (U-19) – Іспанія (U-19)
11 вересня. 15:00. Хорватія (U-19) – Україна (U-19)
Також визначено дати та час початку поєдинків 1/2 фіналу та фінальної зустрічі.
12 вересня. 1/2 фіналу.
17:00. 1 місце групи А – 2 місце групи В
20:00. 1 місце групи В – 2 місце групи А
Фінал відбудеться 14 вересня і розпочнеться о 20.00
Всі матчі юнацького чемпіонату Європи-2019 з футзалу проходитимуть на “Арені Рига” (Рига, Латвія).