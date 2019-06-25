Став відомий розклад матчів збірної України на юнацькому Євро-2019 з футзалу

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив розклад матчів юнацького Євро-2019 з футзалу.

Збірна України U-19 8 вересня матчем проти збірної Нідерландів стартує в групі В, до якої підопічні Віталія Одегова потрапили за підсумками жеребкування. Про це повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

Розклад матчів збірної України на Євро-2019 (U-19) з футзалу

8 вересня. 12:30. Україна (U-19) – Нідерланди (U-19)

9 вересня. 15:00. Україна (U-19) – Іспанія (U-19)

11 вересня. 15:00. Хорватія (U-19) – Україна (U-19)

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Також визначено дати та час початку поєдинків 1/2 фіналу та фінальної зустрічі.

12 вересня. 1/2 фіналу.

17:00. 1 місце групи А – 2 місце групи В

20:00. 1 місце групи В – 2 місце групи А

Фінал відбудеться 14 вересня і розпочнеться о 20.00

Всі матчі юнацького чемпіонату Європи-2019 з футзалу проходитимуть на “Арені Рига” (Рига, Латвія).