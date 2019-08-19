Жіноча збірна України U-23 дійшла до фіналу турніру з баскетболу 3х3 в Бухаресті

Жіноча збірна України U-23 виступила на турнірі з баскетболу 3х3 Politehnica Streetball, який відбувся в Бухаресті (Румунія).

Українська збірна в складі Олени Бойко, Ганни Сугак, Наталі Смалюк та Наталі Цюбик дійшла до фіналу змагань в Бухаресті. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

На груповому етапі українські баскетболістки перемогли румунські команди “Александрія” (22:2) та “Орадя” (22:4), а в чвертьфіналі розгромили бухарестський Рапід (22:4).

У півфіналі українки перемогли румунський “Спортул” (21:9) і лише в фіналі мінімально поступилися румунській команді “Агро” (15:16).