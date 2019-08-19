Світоліна піднялася на 5 місце в рейтингу WTA

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна піднялася на дві сходинки і посідає 5-е місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) станом на 19 серпня.

Світоліна (4492 очки) випередила у списку чешку Петру Квітову (4485) та голландку Кікі Бертенс (4400), повідомляє Укрінформ. Даяна Ястремська (1730), втративши одну позицію, посідає 33-тє місце в рейтингу. Леся Цуренко (1337) опустилася на 40-й рядок (-5). Катерина Козлова (821) - 74-та (-1). Читайте також: Світоліна програла у третьому колі турніру WTA в Цинциннаті Рейтинг WTA очолює японка Наомі Осака (6606). Другою йде австралійка Ешлі Барті (6501), третьою - чешка Кароліна Плішкова (6315), четвертою - переможниця Вімблдону-2019 румунка Сімона Халеп (4743).