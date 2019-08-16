Світоліна програла у третьому колі турніру WTA в Цинциннаті

Перша "ракетка" України 24-річна Еліна Світоліна достроково завершила виступ на представницькому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Western & Southern Open - в Цинциннаті (США) з призовим фондом $2,945 млн.

У матчі за вихід до чвертьфіналу змагань посіяна під 7-м номером Світоліна за 1 годину 50 хвилин поступилася 20-річній американці Софії Анні Кенін (№22 рейтингу WTA) - 3:6, 6:7 (3:7), повідомляє Укрінформ.

Світоліна програла Кенін вдруге поспіль. Минулого тижня українка зазнала поразки від американки у чвертьфіналі турніру серії Premier 5 в Торонто (Канада).

Путівку до півфіналу Кенін розіграє з другим номером "посіву" японкою Наомі Осакою.

Western & Southern Open в Цинциннаті пройде до 18 серпня.