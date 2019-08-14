Теніс: Світоліна, Ястремська та Цуренко заявлені в основу "Прем'єра" в Ухані

Три українські тенісистки потрапили в основний заявочний список "Прем'єра" в Ухані.

Еліна Світоліна, Даяна Ястремська і Леся Цуренко зіграють на турнірі WTA серії Premier 5 в китайському місті Ухань, який пройде 22 - 28 вересня. Про це повідомляє БТУ.

Лідер українського тенісу Еліна Світоліна приїде на цей турнір уп'яте. 2014 року вона стала півфіналісткою змагань, а 2016-го і 2018-го програвала вже в стартових матчах.

Даяна Ястремська вперше виступить на цьому "Прем'єрі". Леся Цуренко зіграє в Ухані вчетверте, її кращий результат — вихід до другого кола (2017).

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З тенісисток топ-20 у заявочному списку Wuhan Open відсутні Наомі Осака (1), Серена Вільямс (8) та Йоханна Конта (15).

Фото: Jimmie48 Photography