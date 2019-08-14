Букмекери віддають перевагу Ястремській в поєдинку з Кузнєцовою в Цинциннаті
Поєдинок із російською тенісисткою Світланою Кузнєцовою пройде 14 серпня четвертим запуском на корті №10. Початок ігрового дня - о 18.00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.
Даяна Ястремська посідає 32 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Світлана Кузнєцова — 153-е.
Букмекери вважають фавориткою протистояння Даяну Ястремську і пропонують коефіцієнт на її перемогу 1,44. Успіх її суперниці оцінюється коефіцієнтом 2,80.
У першому колі представницького турніру WTA серії Premier 5 - Western & Southern Open - в Цинциннаті (США) з призовим фондом 2 млн 945 тис. доларів Даяна Ястремська перемогла в двох сетах Каролін Возняцкі, а Світлана Кузнєцова в трьох партіях зломила опір Анастасії Севастової.
Ястремська вперше грає в Цинциннаті, Кузнєцова — удев’яте, її кращий результат - чвертьфінал 2016 та 2017 років.
Фото: Jimmie48 Photography