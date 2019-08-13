Ястремська обіграла експершу "ракетку" світу на старті турніру WTA в Цинциннаті

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська вийшла до другого кола представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Western & Southern Open - в Цинциннаті (США) з призовим фондом $2,945 млн.

У першому раунді змагань 19-річна Ястремська (№32 рейтингу WTA) за 1 годину 40 хвилин завдала поразки експершій "ракетці" світу 29-річній Каролін Возняцкі з Данії (№19 WTA) - 6:4, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Суперниці вперше зустрілися на корті.

За вихід до третього кола турніру Ястремська зустрінеться з росіянкою Світланою Кузнецовою (№153 WTA), яка взяла гору над посіяною під 11-м номером Анастасією Севастовою з Латвії - 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4.

На Western & Southern Open, який пройде у Цинциннаті до 18 серпня, виступлять також українки Еліна Світоліна і Леся Цуренко.