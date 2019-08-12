Ястремська взяла участь у зйомках ролику для WTA-туру

Друга “ракетка” України Даяна Ястремська взяла участь у зйомках відеоролику для WTA-туру.

Зйомки проходили в Цинциннаті (США), де стартував турнір WTA Western & Southern Open із призовим фондом 2 млн 944 тис 485 дол. Про це повідомляє БТУ.

У зйомках, окрім Даяни Ястремської, взяли участь тенісистки Олена Остапенко, Анжелік Кербер, Донна Векич, Анетт Контавейт та інші.

Як зрозуміло з відео бекстейджу, спортсменки вибирали пісні або фільми, а також "дзвонили" своїм друзям або близьким.

Нагадаємо, друга “ракетка” України Даяна Ястремська стартує на турнірі WTA серії Premier 5 в Цинциннаті (США), де в першому колі зіграє з датчанкою Каролін Возняцкі. Цей поєдинок закриває ігровий день на корті Grandstand і розпочнеться не раніше 03.30 13 серпня за київським часом.

Фото: Jimmie48 Photography