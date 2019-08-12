Букмекери визначили фаворита в тенісному матчі Ястремська - Возняцкі в Цинциннаті

Друга “ракетка” України Даяна Ястремська стартує на турнірі WTA серії Premier 5 в Цинциннаті (США), де в першому колі зіграє з датчанкою Каролін Возняцкі.

Цей поєдинок закриває ігровий день на корті Grandstand і розпочнеться не раніше 03.30 13 серпня за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Даяна Ястремська посідає 32 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Каролін Возняцкі (Данія) — 19-е.

Букмекери в цьому протистоянні невелику перевагу віддають більш досвідченій данській тенісистці. Шанси Возняцкі на перемогу оцінюються коефіцієнтом 1,80, Даяни Ястремської — 1,95.

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Зазначимо, що Даяна Ястремська вперше грає на турнірі Western & Southern Open у Цинциннаті (США) із призовим фондом 2 млн 944 тис 485 дол. Каролін Возняцкі водинадцяте стартує на цьому турнірі. Її кращий результат - півфінал 2014 року.

Фото: Jimmie48 Photography