Букмекери визначили фаворита в тенісному матчі Ястремська - Возняцкі в Цинциннаті
Укрінформ
Друга “ракетка” України Даяна Ястремська стартує на турнірі WTA серії Premier 5 в Цинциннаті (США), де в першому колі зіграє з датчанкою Каролін Возняцкі.
Цей поєдинок закриває ігровий день на корті Grandstand і розпочнеться не раніше 03.30 13 серпня за київським часом. Про це повідомляє БТУ.
Даяна Ястремська посідає 32 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Каролін Возняцкі (Данія) — 19-е.
Букмекери в цьому протистоянні невелику перевагу віддають більш досвідченій данській тенісистці. Шанси Возняцкі на перемогу оцінюються коефіцієнтом 1,80, Даяни Ястремської — 1,95.
Зазначимо, що Даяна Ястремська вперше грає на турнірі Western & Southern Open у Цинциннаті (США) із призовим фондом 2 млн 944 тис 485 дол. Каролін Возняцкі водинадцяте стартує на цьому турнірі. Її кращий результат - півфінал 2014 року.
Фото: Jimmie48 Photography