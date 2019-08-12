Леся Цуренко отримала нову суперницю на турнірі WTA в Цинциннаті

Переможниця тенісних змагань WTA в Торонто канадійка Б'янка Андреєску прийняла решення відмовитися від участі в турнірі Western & Southern Open у Цинциннаті (США) із призовим фондом 2 млн 944 тис 485 дол.

Таким чином, третя "ракетка" України Леся Цуренко, яка у першому колі мала зустрінеться саме з Андреєску, отримала іншу суперницю - Моніку Пуйг з Пуерто-Ріко, повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, що перша "ракетка" України Еліна Світоліна посіяна на турнірі під 7-м номером і вступить у боротьбу з другого раунду. Її опонентка визначиться в поєдинку між американкою Кетрін Макналлі та бельгійкою Елізе Мертенс.

Даяна Ястремська на старті поміряється силами з екс-першою тенісисткою світу Каролін Возняцкі з Данії.

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Ще одна представниця України - Катерина Козлова у кваліфікації турніру в Цинциннаті за 2 години 41 хвилину поступилася польській тенісистці Изі Свентек - 2:6, 7:6 (7:0), 4:6.