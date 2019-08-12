Стаховський і Марченко зустрінуться на старті парного турніру ATP у Порторожі

Українські тенісисти Сергій Стаховський та Ілля Марченко зіграють на "челленджері" в Порторожі (Словенія).

Сергій Стаховський в одиночній сітці турніру ATP серії Challenger Tour отримав четвертий номер посіву і стартує з другого раунду, де зустрінеться з переможцем зустрічі Том Жомбі (Франція) - Алессандро Бега (Італія). Про це повідомляє БТУ.

Ілля Марченко в стартовому раунді зіграє проти представника Монако Уго Ніса (ATP 412).

У парній сітці українці зійдуться на корті один проти одного в першому раунді: Сергій Стаховський і Ненад Зімоньїч (Сербія) протистоятимуть дуету Ілля Марченко/Ігор Зеленай (Словаччина).

Змагання на хардовому покритті Challenger Slovenia Open (ATP Challenger Tour) із призовим фондом 46 тис. доларів триватимуть у Порторожі (Словенія) до 18 серпня.

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Як повідомлялося, раніше український тенісист Ілля Марченко став учасником півфінального матчу турніру ITF World Tennis Tour у місті Пособланко (Іспанія). У півфіналі Марченко програв французькому тенісисту Раяну Руману з рахунком 6:7 (3), 2:6.