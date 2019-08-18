«Олімпік» звільнив головного тренера Жуліо Сезара – ЗМІ

Донецький клуб програв усі стартові матчі в УПЛ.

Донецький «Олімпік» припинив співпрацю з головним тренером команди Жуліо Сезаром. Про це повідомляє Sport Arena.

Завтра про відставку бразильського фахівця повідомлять офіційно. Жуліо Сезар очолив «Олімпік» в міжсезоння, під його керівництвом клуб зазнав чотирьох поразок у чотирьох стартових матчах УПЛ.

Сьогодні під керівництвом Жуліо Сезара «Олімпік» програв «Карпатам» (1:3). У турнірній таблиці УПЛ донецький клуб посідає останнє 12-е місце.

Наступний матч «Олімпік» зіграє 24 серпня - в п'ятому турі УПЛ донеччани на виїзді протистоятимуть «Динамо».