Надія Кіченок вийшла у фінал кваліфікації на турнірі WTA в Нью-Йорку

Українка Надія Кіченок продовжує боротьбу за вихід до основної сітку турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) - NYJTL Bronx Open - в Нью-Йорку (США) з призовим фондом $250 тис.

У другому колі кваліфікації Кіченок завдала поразки росіянці Наталії Віхлянцевій - 6:4, 1:6, 6:4, повідомляє Укрінформ. Поєдинок тривав 1 годину і 44 хвилини. У фіналі відбіркового етапу Кіченок зіграє з 77-ю "ракеткою" світу Каєю Канепі з Естонії. Читайте також: Ястремська знялася з турніру WTA у Бронксі Турнір NYJTL Bronx Open проводиться в Нью-Йорку вперше. Фото: News Pix.