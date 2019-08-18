Надія Кіченок вийшла у фінал кваліфікації на турнірі WTA в Нью-Йорку
Укрінформ
Українка Надія Кіченок продовжує боротьбу за вихід до основної сітку турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) - NYJTL Bronx Open - в Нью-Йорку (США) з призовим фондом $250 тис.
У другому колі кваліфікації Кіченок завдала поразки росіянці Наталії Віхлянцевій - 6:4, 1:6, 6:4, повідомляє Укрінформ.
Поєдинок тривав 1 годину і 44 хвилини.
У фіналі відбіркового етапу Кіченок зіграє з 77-ю "ракеткою" світу Каєю Канепі з Естонії.
Турнір NYJTL Bronx Open проводиться в Нью-Йорку вперше.
Фото: News Pix.