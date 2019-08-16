Євтушенко, Федоров і Михайлов увійшли в штаб Михайличенка

Новий штаб вже провів перше тренування.

Визначився тренерський штаб Олексія Михайличенка в «Динамо». Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

До нього увійшли Вадим Євтушенко, Сергій Федоров і тренер воротарів Михайло Михайлов.

Президент київського клубу Ігор Суркіс представив тренерів команді на тренувальній базі в Конча-Заспі. Новий штаб вже провів перше тренування.

Нагадаємо, найближчий матч «Динамо» проведе 24 серпня з «Олімпіком». Щодо матчу 4-го туру з «Маріуполем», то його перенесли на вересень через участь клубів у єврокубках.