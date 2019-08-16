Михайличенко зі своїм тренерським штабом відвідав матч "Динамо U19"

Новопризначений головний тренер київського футбольного клубу "Динамо" Олексій Михайличенко був присутній у п'ятницю на матчі юнацької клубної команди "Динамо U19" проти однолітків з чернігівської "Десни"

У компанії Олексія Олександровича були помічені динамівські тренери Олександр Іщенко, Володимир Безсонов, Вадим Євтушенко, Михайло Михайлов, Сергій Процюк та Олег Гусєв, повідомляє Dynamo.kiev.ua. Читайте також: Директор школи "Динамо" прокоментував призначення Михайличенка головним тренером Як інформувало агентство, у четвер, 15 серпня, ФК "Динамо" оголосив про призначення своїм головним тренером 56-річного Олексія Михайличенка, який обіймав останнім часом посаду спортивного директора клубу.