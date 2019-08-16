Українські дзюдоїсти визначилися зі складом на чемпіонат світу в Японії

З 25 серпня по 1 вересня в Токіо відбудеться світова першість із дзюдо.

У столиці Японії зберуться найсильніші дзюдоїсти планети, які розіграють 15 комплектів нагород, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

Склад збірної України:

чоловіки - Артем Лесюк (вагова категорія до 60 кг), Георгій Зантарая, Богдан Ядов (обидва - до 66 кг), Артем Хомула (до 73 кг), Кеджау Ньябалі (до 90 кг);

жінки - Дар'я Білодід, Марина Черняк (обидві - до 48 кг), Марія Скора (до 57 кг), Єлизавета Каланіна, Галина Тарасова (обидві - понад 78 кг).

Відзначимо, це буде останній чемпіонат світу із дзюдо перед Олімпійськими іграми, які наступного року також пройдуть у Токіо.