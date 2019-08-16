Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу-2019 з літнього біатлону
До програми ЧС-2019 з літнього біатлону увійшли змагання у суперспринті спринті та гонці переслідування. Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.
Українських біатлоністів на першому офіційному старті нового сезону представлятимуть жіноча та юніорські збірні, у чоловіків виступить лише Сергій Семенов.
До складу жіночої збірної увійшли: Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Журавок, Ольга Абрамова, Дар’я Блашко.
Жіноча юніорська збірна: Катерина Бех, Анна Кривонос, Анна Коваленко, Валерія Дмитренко, Любов Кіпяченкова.
Чоловіча юніорська збірна: Руслан Бригадир, Євген Івченко, Роман Боровик, Юрій Ситник, Владислав Романчіч, Олександр Пономаренко.
Чемпіонат світу-2019 з літнього біатлону проходитиме в Раубічах 23-25 серпня.
Фото: tut.by