Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу-2019 з літнього біатлону

Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу з літнього біатлону, який стартує 23 серпня в Раубічах (Білорусь).

До програми ЧС-2019 з літнього біатлону увійшли змагання у суперспринті спринті та гонці переслідування. Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.

Українських біатлоністів на першому офіційному старті нового сезону представлятимуть жіноча та юніорські збірні, у чоловіків виступить лише Сергій Семенов.

До складу жіночої збірної увійшли: Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Журавок, Ольга Абрамова, Дар’я Блашко.

Жіноча юніорська збірна: Катерина Бех, Анна Кривонос, Анна Коваленко, Валерія Дмитренко, Любов Кіпяченкова.

Чоловіча юніорська збірна: Руслан Бригадир, Євген Івченко, Роман Боровик, Юрій Ситник, Владислав Романчіч, Олександр Пономаренко.

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Чемпіонат світу-2019 з літнього біатлону проходитиме в Раубічах 23-25 серпня.

Фото: tut.by