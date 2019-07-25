Українські біатлоністки завершили підготовчий збір в Естонії

Жіноча збірна України з біатлону провела збір в естонському місті Отепя,

Команда зібралася практично у повному складі. Не було лише Яни Бондар, яка працює за індивідуальною програмою, повідомляє XSport.

В Естонії біатлоністки провели контрольне тренування у форматі спринту з двома вогневими рубежами. Перемогла Ольга Абрамова, за нею розташувалася Дарія Блашко, а замкнула першу трійку Віта Семеренко.

У гонці брала участі капітан збірної Олена Підгрушна, яка достроково завершила минулий сезон через складнощі із серцем. Проте, спортсменка повідомила, що продовжить біатлонну кар'єру.

Після тижневого відпочинку українські біатлоністки відправляться до Австрію, де проведуть збір у містечку Обертілліах. Там же й сформується склад на літній чемпіонат світу.

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Чоловіча збірна України вже вирушила до Обертілліаха. До цього вона тренувалася у словацькому Осрбліє.