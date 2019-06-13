Стали відомі дати проведення чемпіонатів світу з біатлону 2021 і 2023 років

Виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) ухвалив ряд важливих рішень, що стосуються термінів проведення спортивних заходів.

На своєму засіданні у Франкфурті (Німеччина) ВК IBU, зокрема, встановив дати чемпіонатів світу і перших етапів Кубка світу з біатлону. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Виконком IBU вирішив, що чемпіонат світу з біатлону 2021 року відбудеться 10-21 лютого в Поклюці (Словенія), а світова першість 2023 року пройде в Обергофі (Німеччина) 8-19 лютого. Нагадаємо, що ЧС-2020 з біатлону відбудеться в італійському Антгольці 13 - 23 лютого.

Також було затверджено дати першого етапу Кубка світу в шведському Естерсунді на наступні два сезони: з 30 листопада по 6 грудня 2020 року і з 29 листопада по 5 грудня 2021 року.

У IBU схвалили і новий підхід до відкриття сезону. Починаючи вже з наступного року, тобто з сезону-2020/21, Кубок світу з біатлону стартуватиме з окремого етапу-відкриття. Він проходитиме у вихідні перед першим етапом Кубка світу, а очки за гонки підуть до заліку і Кубка світу, і Кубка націй. Призові також нараховуватимуться.