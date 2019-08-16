"Зоря" зіграє у Барселоні наступний матч Ліги Європи УЄФА
Укрінформ
Визначився суперник футболістів луганської "Зорі" у раунді плей-офф Ліги Європи УЄФА.
На заключній стадії кваліфікації "Зоря" 22 серпня у Барселоні та 29 серпня у Запоріжжі розіграє путівку до групового турніру Ліги Європи з іспанським "Еспаньйолом", повідомляє Укрінфлом.
У третьому відбірковому раунді Ліги Європи "Еспаньйол" двічі переграв швейцарський "Люцерн" (3:0, 3:0).
Як повідомлялося, "Зоря" Віктора Скрипника після нічиєї 1:1 в Софії обіграла болгарський ЦСКА з рахунком 1:0 на "Славутич-Арені" у Запоріжжі.
Нагадаємо, бронзовий призер чемпіонату України "Олександрія" розпочне виступ в основній сітці Ліги Європи УЄФА.