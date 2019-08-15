"Зоря" вийшла до раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА

Футболісти луганської "Зорі" подолали третій відбірковий раунд Ліги Європи УЄФА.

Команда Віктора Скрипника після нічиєї 1:1 в Софії обіграла болгарський ЦСКА з рахунком 1:0 на "Славутич-Арені" у Запоріжжі і пробилася у раунд плей-офф Ліги Європи, повідомляє Укрінформ.

Автором голу став форвард "Зорі" Назарій Русин, який відзначився на 89-й хвилині.

"Зоря" з 22-ї хвилини грала у більшості - за друге попередження червону картку отримав захисник ЦСКА Іван Туріцов. На 90-й хвилині за другу жовту картку поле залишив Русин.

"Зоря" у раунді плей-офф зустрінеться з переможцем протистояння "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньйол" (Іспанія).

Поєдинки заключній стадії кваліфікації Ліги Європи пройдуть 22 і 29 серпня.

Нагадаємо, бронзовий призер чемпіонату України "Олександрія" розпочне виступ в основній сітці Ліги Європи УЄФА.