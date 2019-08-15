Вранці 15 серпня футболісти азовського клубу “Маріуполь” відвідали ландшафтний парк Заансе-Сханс (Zaanse Schans), який є однією з найпопулярніших визначних пам'яток Амстердама.

Заансе-Сханс - це не музей під відкритим небом, а живе містечко, повідомляє пресслужба ФК “Маріуполь”.

“В автентичних дерев'яних будинках живуть люди, а величезні вітряки функціонують за технологіями столітньої давності. У різних майстернях працюють ремісники, виготовляючи столярні вироби, металеве лиття, випічку, сири і багато іншого. На території парку можна отримати масу вражень, а також придбати практично все, починаючи від їжі та сувенірної продукції до ювелірних виробів і дорогих годинників”, - йдеться в повідомленні.

“Маріуполь” у день матчу з АЗ відвідав Заансе-Сханс / Фото: ФК "Маріуполь"

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, футболісти "Маріуполя" проведуть матч у відповідь третього відбіркового етапу Ліги Європи УЄФА. "Маріуполь" о 21.30 на стадіоні "Карс Джинс" у Гаазі зустрінеться з нідерландським клубом “АЗ Алкмаар”. На думку букмкеров, солідну перевагу мають голландці. Їхній успіх William Hill оцінює коефіцієнтом 1,17, нічию - 6,50, перемогу маріупольців - 13,00.

У першому поєдинку українська команда на "Чорноморці" в Одесі розійшлася миром з АЗ з рахунком 0:0.