“АЗ Алкмаар” - "Маріуполь": 4:0 на користь господарів

ФК "АЗ Алкмаар" і "Маріуполь" зіграли матч-відповідь третього відбіркового етапу Ліги Європи УЄФА на стадіоні "Карс Джинс" в Гаазі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Перший матч зіграли в Одесі, з рахунком 0:0.

Варто зазначити, що приймаюча сторона не відкрила продаж квитків на сектор, де мали сидіти вболівальники української команди та вболівальники з Гааги. Він був порожній. Таке рішення пояснили тим, що гра відбувається не на домашньому стадіоні АЗ, і, щоб уникнути конфлікту між вболівальниками, вирішили не продавати квитки. При цьому вболівальники ФК "Алкмаар" мали змогу підтримати гравців.

“АЗ Алкмаар” - "Маріуполь": матч завершився з рахунком 4:0 на користь господарів // Фото: Софія Шовікова

Як повідомляв Укрінформ, 10 серпня у Нідерландах обвалився дах на арені клубу АЗ "Алкмаар". Через шквальні пориви вітру обвалилася частина даху над трибунами. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, у момент обвалу на стадіоні нікого не було.

Міська рада міста Алкмаар стурбована інцидентом і збереться щодо цього питання 12 вересня. Грати у футбол на стадіоні буде можливо лише тоді, коли там буде знову безпечно.