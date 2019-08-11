Матч АЗ – «Маріуполь» можуть перенести на нейтральне поле

На домашній арені АЗ в Алкмарі обвалилась частина даху.

Віце-президент «Маріуполя» Андрій Санін прокоментував обвал частини даху на домашній арені голландського АЗ – суперника українського клубу в кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляє телеканал «Футбол 1».

«В першу чергу ми зв'язалися з колегами з АЗ. Вони підтвердили, що дійсно жертв немає. Щойно буде визначеність з цього питання - вони з нами зв'яжуться. Думаю, мова йде про перенесення матчу на інший стадіон.

Ми поки свій виліт до Голландії не скасовуємо. У будь-якому випадку це нещастя, тому це відобразиться на футболістах і персоналі в психологічному плані. Якщо матч перенесуть, то вони гратимуть на нейтральному полі, як і ми», - розповів Санін.

Нагадаємо, матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи АЗ – «Маріуполь» відбудеться 15 серпня. Перша гра завершилася внічию 0:0.