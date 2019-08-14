Світоліна є фавориткою протистояння з Мертенс у 2 колі турніру WTA в Цинциннаті

Сьогодні перша “ракетка” України Еліна Світоліна проведе свій перший матч на турнірі в Цинциннаті, де у другому колі зіграє з бельгійською тенісисткою Еліс Мертенс.

14 серпня їх поєдинок відкриє ігровий день на корті №10 і розпочнеться о 18.00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Еліна Світоліна посідає 7 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Еліс Мертенс — 23-е.

Букмекери перевагу в цьому матчі віддають українській тенісистці. На перемогу Світоліної пропонується коефіцієнт 1,53, на перемогу Еліс Мертенс — 2,50.

Еліна Світоліна отримала в Цинциннаті сьомий номер посіву і перше коло пропустила. Еліс Мертенс в стартовому матчі турніру WTA серії Premier 5 - Western & Southern Open - в Цинциннаті (США) з призовим фондом 2 млн 945 тис. доларів у двох сетах обіграла американку Кеті Макнеллі.

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Світоліна вшосте грає в Цинциннаті. 2015 року вона дійшла до півфіналу. Еліс Мертенс втретє виступає на цих змаганнях. Минулого року вона зупинилася на стадії чвертьфіналу.