Жіноча збірна України з футболу стартує у відборі ЧЄ-2021 на “Арені-Львів”

На початку вересня національна жіноча збірна України з футболу стартує в кваліфікації чемпіонату Європи-2021.

Згідно з рішенням Виконкому УАФ, поєдинок із чинним олімпійським чемпіоном, дворазовим чемпіоном світу та восьмиразовим чемпіоном Європи — збірною Німеччини відбудеться у Львові на стадіоні “Арена Львів” і розпочнеться о 17.00. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Окрім Німеччини, у групі І кваліфікації чемпіонату Європи-2021 з футболу серед жінок суперницями української збірної стануть Ірландія, Греція та Чорногорія.

Календар матчів жіночої збірної України:

03.09.2019. Україна — Німеччина

05.10.2019. Німеччина — Україна

08.10.2019 Ірландія — Україна

10.04.2020. Чорногорія — Україна

14.04.2020. Україна — Греція

05.06.2020. Україна — Ірландія

09.06.2020. Греція — Україна

22.09.2020. Україна — Чорногорія

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Для прямого виходу до фінального турніру збірній України потрібно стати переможцем групи або потрапити до числа трьох кращих команд із дев'яти, що посядуть другі місця. У разі здобуття другого місця, але не в чільній трійці, на українок чекатимуть стикові матчі з однією з п'яти інших збірних, які опинилися в такій самій ситуації. У цих поєдинках розіграють останні три путівки на Євро-2021. Стикові матчі відбудуться 19 — 27 жовтня 2020 року.

Жеребкування фінальної частини ЧЄ-2021 з футболу серед жінок пройде наприкінці 2020 року, а фінальний турнір в Англії — у липні 2021 року.