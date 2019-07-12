Жіноча збірна України з футболу зберігає 24 місце в оновленому рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оновила рейтинг жіночих збірних.

Жіноча збірна України з футболу в оновленому рейтингу ФІФА, як і раніше, посідає 24 місце. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

За час, що минув після публікації попереднього рейтингу в березні, підопічні Наталії Зінченко провели лише 1 матч. Українські футболістки зіграли внічию з командою Білорусі (1:1).

На 3 місце з 8-го піднялася збірна Нідерландів, а Англія перемістилася з 3-го на 5-е. Незмінними в топ-5 рейтингу ФІФА залишилися позиції США (1), Німеччини (2) та Франції (4).

Суперники жіночої збірної України з футболу у відбірковому турнірі Євро-2021 наразі посідають наступні місця: Німеччина — 2, Ірландія — 33, Греція — 65 та Чорногорія — 98.