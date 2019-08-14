Людмила Кіченок з Оленою Остапенко з перемоги стартували на турнірі WTA в Цинциннаті

Українсько-латвійський дует Людмила Кіченок - Олена Остапенко вийшов до другого кола парного розряду на представницькому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Western & Southern Open - в Цинциннаті (США) з призовим фондом $2,945 млн.

На старті змагання Кіченок і Остапенко обіграли американсько-китайський тандем Ракель Атаво - Хань Сіньюнь - 6:1, 6:3, повідомляє Укрінформ. Тенісистки провели на корті близько години. Читайте також: Надія Кіченок програла на старті парного турніру WTA в Цинциннаті У другому колі Людмила Кіченок і Олена Остапенко зіграють з посіяним під 8-м номером словенкою Андрея Клепач і чешкою ​​Люсі Градецькою.