Надія Кіченок програла на старті парного турніру WTA в Цинциннаті

Українська тенісистка Надія Кіченок зачохлила ракетку на старті свого виступу в парному розряді турніру WTA в Цинциннаті (США).

Поєдинок Надія Кіченок/Ебігейл Спірс (Україна/США) - Кароліна Плішкова/Христина Плішкова (Чехія, WC) першого кола змагань Western & Southern Open ( WTA Premier 5) із призовим фондом 2 млн 944 тис 486 доларів завершився з рахунком 5:7, 3:6. Про це повідомляє БТУ.

Тенісистки провели на корті майже півтори години. У першій партії Кіченок і Спірс вели 5:3, але потім програли 4 гейми поспіль. У другому сеті українсько-американська пара вийшла вперед з брейком 2:1, після чого до кінця зустрічі виграла лише 1 гейм.

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Нагадаємо, що сьогодні, 13 серпня, Людмила Кіченок разом із представницею Латвії Оленою Остапенко зіграє на турнірі в Цинциннаті проти дуету Ракель Атава (США)/Хань Сіньюнь з Китаю.