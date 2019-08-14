"Ліверпуль" і "Челсі" сьогодні розіграють Суперкубок УЄФА

У 44-му розіграші Суперкубка УЄФА вперше зіграють два англійські футбольні клуби - переможець Ліги чемпіонів "Ліверпуль" зустрінеться з переможцем Ліги Європи "Челсі".

Поєдинок "Ліверпуль" - "Челсі" відбудеться в середу, 14 серпня, на стадіоні "Бешикташ Парк" в Стамбулі (Туреччина), початок зустрічі о 22.00 за київським часом, повідомляє Укрінформ.

На матчі турніру УЄФА високого рівня за участю чоловічих команд вперше в історії працюватиме арбітр-жінка - поєдинок за Суперкубок УЄФА довірили 35-річній француженці Стефані Фраппар.

Матчі за Суперкубок УЄФА проводяться з 1973 року. Тричі їх учасниками були українські клуби. У 1975 році почесний трофей завоювало київське "Динамо", обігравши мюнхенську "Баварію" (1:0, 2:0). У 1986 році "біло-сині" поступилися "Стяуа" з Бухареста (0:1), а в 2007-му донецький "Шахтар" у додатковий час пропустив єдиний м'яч від "Барселони".