Визначилися пари раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА

За підсумками матчів у відповідь третього відбіркового етапу футбольної Ліги чемпіонів стали відомі пари раунду плей-офф, шість переможців яких доповнять склад учасників групової стадії найпрестижнішого клубного єврокубкового турніру.

Як повідомляв Укрінформ, київське "Динамо" не змогло взяти реванш у бельгійського "Брюгге" за виїзну поразку (0:1). На столичному НСК "Олімпійський" команда Олександра Хацкевича зіграла внічию (3:3) і продовжить виступ у другому за рангом євротурнірі - Лізі Європи УЄФА. Читайте також: Ліга чемпіонів УЄФА: "Динамо" не пройшло "Брюгге" і гратиме у Лізі Європи Пари раунду плей-офф Ліги чемпіонів. 20 і 28 серпня: ЧФР (Румунія) - "Славія" (Чехія) АПОЕЛ (Кіпр) - "Аякс" (Голландія) ЛАСК (Австрія) - "Брюгге" (Бельгія); 21 і 27 серпня: "Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Русенборг" (Норвегія) "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Црвена Звезда" (Сербія) "Олімпіакос" (Греція) - "Краснодар" (Росія). Переможці 28 серпня візьмуть участь у жеребкуванні основної сітки Ліги чемпіонів.