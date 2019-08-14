Визначилися пари раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА
Укрінформ
За підсумками матчів у відповідь третього відбіркового етапу футбольної Ліги чемпіонів стали відомі пари раунду плей-офф, шість переможців яких доповнять склад учасників групової стадії найпрестижнішого клубного єврокубкового турніру.
Як повідомляв Укрінформ, київське "Динамо" не змогло взяти реванш у бельгійського "Брюгге" за виїзну поразку (0:1). На столичному НСК "Олімпійський" команда Олександра Хацкевича зіграла внічию (3:3) і продовжить виступ у другому за рангом євротурнірі - Лізі Європи УЄФА.
Пари раунду плей-офф Ліги чемпіонів.
20 і 28 серпня:
ЧФР (Румунія) - "Славія" (Чехія)
АПОЕЛ (Кіпр) - "Аякс" (Голландія)
ЛАСК (Австрія) - "Брюгге" (Бельгія);
21 і 27 серпня:
"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Русенборг" (Норвегія)
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Црвена Звезда" (Сербія)
"Олімпіакос" (Греція) - "Краснодар" (Росія).
Переможці 28 серпня візьмуть участь у жеребкуванні основної сітки Ліги чемпіонів.