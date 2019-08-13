Киянка Калініна успішно стартувала на 60-тисячнику ITF у Конкорді

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до другого раунду турніру ITF Thoreau Tennis Open у Конкорді (США) ыз призовим фондом 60 тис дол.

У матчі першого раунду киянка, посіяна на турнірі під 6 номером (133-та "ракетка" світу), легко переграла представницю Республіки Корея Хан На-Ле (161) - 6:1, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 4 хвилини.

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Нагадаємо, що на цих змаганнях також виступаэ рівненчанка Катаріна Завацька, яка посіяна під 4-м номером (127). Її перша суперниця - Клер Лю зі США (292).

Змагання у Конкорді триватимуть до 17 серпня.