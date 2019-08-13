Завацька та Калініна виступлять на турнірі ITF у Конкорді

Завацька та Калініна виступлять на турнірі ITF у Конкорді

Укрінформ
Українські тенісистки Катаріна Завацька та Ангеліна Калініна стартують у вівторок на турнірі ITF із призовим фондом 60 тис дол Thoreau Tennis Open у Конкорді (США).

Першою суперницею Завацької, посіяної під 4-м номером (127-та "ракетка" світу), стане Клер Лю із США (292), повідомляє Укрінформ.

Калініна, яка отримала 6-й номер посіву (133), на старті поміряється силами із представницею Кореї Хан На-Ле (161).

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Змагання у Конкорді триватимуть до 17 серпня.

На фото: Катаріна Завацька.

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