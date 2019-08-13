Марченко зіграє проти лідера посіву в 2 колі турніру ATP в Порторожі

Український тенісист Ілля Марченко з перемоги розпочав свій виступ на “челленджері” в Порторожі (Словенія).

У матчі першого кола турніру Challenger Slovenia Open (ATP Challenger Tour) із призовим фондом 46 тис. 600 євро Ілля Марченко обіграв Уго Ніса з Монако з рахунком 6:4, 6:2. Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок тривав трохи більше 1,5 години. Марченко записав до свого активу 5 брейків, а на своїй подачі програв по гейму в кожному сеті.

У другому раунді змагань у Порторожі українець зустрінеться з першою “ракеткою” турніру Альяжем Бедене (ATP 90).

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Нагадаємо, що Ілля Марченко візьме участь і в парному розряді, де на старті змагань зіграє проти українського тенісиста Сергія Стаховського.