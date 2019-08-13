Перший матч відбору Євро-2021 жіноча збірна України з футболу зіграє на "Арені Львів"

На початку вересня національна жіноча футбольна збірна України стартує у кваліфікації чемпіонату Європи-2021.

3 вересня "синьо-жовті" розпочнуть шлях до Євро матчем із чинними олімпійськими чемпіонками, дворазовими чемпіонками світу - збірною Німеччини. Згідно з рішенням виконкому Української асоціації футболу, поєдинок пройде у Львові на стадіоні "Арена Львів" (початок - о 17.00), повідомляє прес-служба УАФ.

Окрім команди Німеччини, у групі І українкам дісталися у суперники збірні Ірландії, Греції та Чорногорії.

Календар матчів жіночої збірної України:

03.09.2019. Україна - Німеччина

05.10.2019. Німеччина - Україна

08.10.2019. Ірландія - Україна

10.04.2020. Чорногорія - Україна

14.04.2020. Україна - Греція

05.06.2020. Україна - Ірландія

09.06.2020. Греція - Україна

22.09.2020. Україна - Чорногорія.

Для прямого виходу до фінального турніру потрібно стати переможцем групи або потрапити до числа трьох кращих команд із дев'яти, що посядуть другі місця. У разі здобуття командою другого місця (але не в чільній трійці), на неї чекають стикові матчі з однією з п'яти інших збірних, які опинилися в такій самій ситуації. У цих поєдинках будуть розіграні останні три путівки на Євро-2021. Стикові матчі відбудуться 19-27 жовтня 2020 року.

Жеребкування фінальної частини ЧЄ пройде наприкінці 2020 року, а фінальний турнір приймає Англія у липні 2021-го.