"Баварія" підписала форварда збірної Хорватії з футболу Івана Перішича

30-річний півзахисник "Інтера" і збірної Хорватії Іван Перішич проведе 1 рік в мюнхенській “Баварії” на правах оренди з подальшим правом викупу.

Контракт підписаний до 30 червня 2020 року, після чого “Баварія” матиме можливість викупити футболіста. Про це повідомляє офіційний сайт ФК “Баварія”.

"Іван допоможе нам зі своїм багаторічним досвідом на високому міжнародному рівні, він технічно сильний і гнучкий у наступі. Я впевнений, що Іван швидко інтегрується, оскільки він уже добре знає Бундеслігу та нашого тренера Ніко Ковача", - зазначив спортивний директор “Баварії” Хасан Саліхаміджич.

"Я дуже радий повернутися до Німеччини. Баварія - один з найбільших клубів Європи. Ми хочемо атакувати не лише в Бундеслізі та на Кубку DFB, але і в Лізі чемпіонів", - сказав у свою чергу Перішич.

Повідомляється, що контракт був підписаний пізно ввечері у понеділок, 12 серпня, після успішного медичного огляду.

До переходу в італійський "Інтер" 2015 року Перішич грав за дортмундську "Боруссію", з якою виграв чемпіонат і Кубок Німеччини-2012, а 2015 року став володарем Кубка з "Вольфсбургом". 2018 року (82 матчі, 23 голи) футболіст зробив вагомий внесок в успіх збірної Хорватії на ЧС-2018.