Мессі закликав Неймара не переходити до "Реала”, а повернутися до "Барселони"
Укрінформ
Автор найкращого голу сезону-2018/19 форвард каталонського футбольного клубу “Барселона” Ліонель Мессі виступив проти переходу Неймара до мадридського “Реала”.
Аргентинський футболіст не хоче бачити свого друга в “Реалі” - одвічному супернику “Барселони”, про що сказав йому в телефонній розмові. Про це повідомляє Marca.
“Лео Мессі виходить на сцену у справі трансферу Неймара. Аргентинець не хоче бачити свого друга серед гравців "Реала", - йдеться в повідомленні.
Ліонель Мессі закликав 27-річного форварда “ПСЖ” Неймара повернутися до “Барселони”.
Раніше повідомлялося, що представники каталонської “Барселони” і “ПСЖ” сьогодні зустрінуться в Парижі для обговорення можливого переходу Неймара до іспанського клубу. Французький клуб вже припинив продаж товарів із зображенням футболіста.
Фото: AP Photo