"ПСЖ" припинив продаж товарів із зображенням Неймара

Французький футбольний клуб “ПСЖ” прибрав всі товари з зображенням Неймара зі свого фірмового магазину.

Це є одним із сигналів того, що добігає кінця час перебування бразильського футболіста в цьому клубі, повідомляє Sport Arena.

“У понеділок вранці, 12 серпня, перед відкриттям офіційного фан-шопу “ПСЖ” співробітники магазину прибрали всі товари з зображенням Неймара. Крім продукції, співробітники також зняли всі зображення бразильського форварда. Тепер в магазині залишаються лише фотографії Едінсона Кавані, Тьяго Сілви, Марко Верратті та Киліана Мбаппе”, - йдеться в повідомленні.

CADÊ NEYMAR?! 🤔⚽🇧🇷



Na loja oficial do Paris Saint-Germain, na capital francesa, já não há mais sombra de Neymar à vista. Peças com a imagem e o nome do atacante foram todas retiradas do espaço, que agora exibe jogadores como Mbappé e Marquinhos.



🎥 João Henrique Marques/UOL pic.twitter.com/OliiWOhlZD — UOL Esporte (@UOLEsporte) 12 серпня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що представники каталонської “Барселони” і “ПСЖ” сьогодні зустрінуться в Парижі для обговорення можливого переходу форварда до іспанського клубу.

Фото: Getty Images