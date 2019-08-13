"ПСЖ" припинив продаж товарів із зображенням Неймара

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Укрінформ
Французький футбольний клуб “ПСЖ” прибрав всі товари з зображенням Неймара зі свого фірмового магазину.

Це є одним із сигналів того, що добігає кінця час перебування бразильського футболіста в цьому клубі, повідомляє Sport Arena.

“У понеділок вранці, 12 серпня, перед відкриттям офіційного фан-шопу “ПСЖ” співробітники магазину прибрали всі товари з зображенням Неймара. Крім продукції, співробітники також зняли всі зображення бразильського форварда. Тепер в магазині залишаються лише фотографії Едінсона Кавані, Тьяго Сілви, Марко Верратті та Киліана Мбаппе”, - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що представники каталонської “Барселони” і “ПСЖ” сьогодні зустрінуться в Парижі для обговорення можливого переходу форварда до іспанського клубу.

Фото: Getty Images

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