"ПСЖ" припинив продаж товарів із зображенням Неймара
Це є одним із сигналів того, що добігає кінця час перебування бразильського футболіста в цьому клубі, повідомляє Sport Arena.
“У понеділок вранці, 12 серпня, перед відкриттям офіційного фан-шопу “ПСЖ” співробітники магазину прибрали всі товари з зображенням Неймара. Крім продукції, співробітники також зняли всі зображення бразильського форварда. Тепер в магазині залишаються лише фотографії Едінсона Кавані, Тьяго Сілви, Марко Верратті та Киліана Мбаппе”, - йдеться в повідомленні.
CADÊ NEYMAR?! 🤔⚽🇧🇷— UOL Esporte (@UOLEsporte) 12 серпня 2019 р.
Na loja oficial do Paris Saint-Germain, na capital francesa, já não há mais sombra de Neymar à vista. Peças com a imagem e o nome do atacante foram todas retiradas do espaço, que agora exibe jogadores como Mbappé e Marquinhos.
🎥 João Henrique Marques/UOL pic.twitter.com/OliiWOhlZD
Раніше повідомлялося, що представники каталонської “Барселони” і “ПСЖ” сьогодні зустрінуться в Парижі для обговорення можливого переходу форварда до іспанського клубу.
Фото: Getty Images