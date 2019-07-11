Названо найдорожчого футболіста п'яти найсильніших ліг світу

Гравець збірної Франції таі клубу "ПСЖ" Кілліан Мбаппе посідає перше місце у рейтингу найдорожчих футболістів п'яти найсильніших ліг планети.

CIES Football Observatory оцінив трансферну вартість Мбаппе в €218,5 млн.

На другому місці перебуває англієць Гаррі Кейн з "Тоттенгема" (€200,3 млн). На третьому - бразилець Неймар з "ПСЖ" (€197,1 млн).

До топ-5 також увійшли Рахім Стерлінг з англійського "Манчестер Сіті" (€185,8 млн) та Мохаммед Салах з "Ліверпуля" (€184,3 млн).

Знаменитий аргентинець Ліонель Мессі з іспанської "Барселони" посідає сьому позицію (€171, 2 млн). Замикає десятку найдорожчих футболістів Лерой Сане з "Манчестер Сіті" (€56,1 млн).

Характерно також, що зірковий футболіст збірної Португалії та італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду йде в цьому списку лише на 19-му місці (€127,2 млн).