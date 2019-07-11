Златан Ібрагімович визнаний кращим гравцем року в MLS - ESPN

Форвард американського футбольного клубу “Лос-Анджелес Гелаксі” Златан Ібрагімович визнаний кращим гравцем 2019 року в MLS.

37-річний шведський футболіст боснійсько-хорватського походження отримав нагороду ESPYS під час церемонії нагородження кращих спортсменів року за версією американського телеканалу ESPN.

“Єдиний і неповторний Златан названий кращим MLS-гравцем. Гравець “Гелаксі” вже вдев’яте отримає цю нагороду”, - йдеться в повідомленні ESPN у Twitter.

The one and only Zlatan is named the @ESPYS Best MLS Player.



He is the ninth LA Galaxy player to win the award 🏆 pic.twitter.com/L18oxdAone — ESPN FC (@ESPNFC) 10 июля 2019 г.

Раніше лауреатами нагороди ESPYS ставали гравці “Гелаксі” Лендон Донован (2006, 2007, 2009, 2010, 2011), Девід Бекхем (2008, 2012) і Роббі Кін (2015).

Минулого року нагороду ESPYS отримав Неманья Ніколич (“Чикаго Файр”).

Фото: LA Galaxy