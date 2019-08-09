Мессі визнаний автором кращого голу минулого сезону - УЄФА

Форвард каталонського футбольного клубу “Барселона” Ліонель Мессі визнаний автором кращого голу сезону-2018/19.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визнав кращим у минулому сезоні гол у виконанні Ліонеля Мессі в поєдинку “Барселони” з “Ліверпулем” (3:0). Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч відбувся 1 травня 2019 року в рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, наразі Ліонель Мессі продовжує відновлення після травми, яка завадила йому вирушити з командою в турне по США.

32-річний аргентинський футболіст отримав травму гомілки правої ноги минулого понеділка під час тренування.