Мессі визнаний автором кращого голу минулого сезону - УЄФА
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Укрінформ
Форвард каталонського футбольного клубу “Барселона” Ліонель Мессі визнаний автором кращого голу сезону-2018/19.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визнав кращим у минулому сезоні гол у виконанні Ліонеля Мессі в поєдинку “Барселони” з “Ліверпулем” (3:0). Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Матч відбувся 1 травня 2019 року в рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
🎯 Leo Messi, mejor gol de la @ChampionsLeague 2018/19— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 9 серпня 2019 р.
🙌 ¡Felicidades Leo!
🐐 #GOATOfFootball pic.twitter.com/2f2LfaNK0A
Нагадаємо, наразі Ліонель Мессі продовжує відновлення після травми, яка завадила йому вирушити з командою в турне по США.
32-річний аргентинський футболіст отримав травму гомілки правої ноги минулого понеділка під час тренування.