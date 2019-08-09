Форвард "Барселони" Мессі продовжує відновлення після травми ноги

Форвард каталонського футбольного клубу “Барселона” Ліонель Мессі продовжує відновлення після травми, яка завадила йому вирушити з командою в турне по США.

Ліонель Мессі отримав травму гомілки правої ноги минулого понеділка під час тренування. Пресслужба ФК “Барселона” опублікувала відео, на якому футболіст проводить відновлювальні вправи у тренажерному залі: Поки Мессі відновлюється в Берселоні, його команда успішно зіграла з італійським “Наполі” (2:1) у першому із запланованих товариських поєдинків в США. В четвер “Барселона” вирушила до Детройту, де в суботу проведе другий спаринг проти "Наполі". Читайте також: Футболісти “Барселони” обіграли “Наполі” в першому товариському матчі в США Офіційно новий сезон каталонці відкриють 16 серпня матчем проти ФК “Атлетик” в стартовому турі Ла Ліги.