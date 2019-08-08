Футболісти “Барселони” обіграли “Наполі” в першому товариському матчі в США

Футболісти каталонського клубу “Барселона” виграли в італійського “Наполі” перший з двох запланованих спарингів у США.

Товариський поєдинок “Барселона” - “Наполі” відбувся 7 серпня в Маямі й закінчився з рахунком 2:1. Про це повідомляє Sport Arena.

“Барселона” вийшла вперед в кінці першого тайму завдяки голу Серхіо Бускетса, але вже через кілька хвилин неаполітанці зрівняли рахунок після автоголу Умтіті. Переможний м’яч у команді Ернесто Вальверде забив у другому таймі Іван Ракитич.

Відео кращих моментів матчу:

Другий спаринг перед стартом Ла Ліги і Серії А команди проведуть 10 серпня в штаті Мічиган.

Новий сезон “Барселона” розпочне матчем проти “Атлетика” 16 серпня, “Наполі” - 24 серпня проти “Фіорентини”.

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