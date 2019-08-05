Мессі пропустить матчі "Барселони" в турне по США

Форвард каталонського футбольного клубу “Барселона” Ліонель Мессі отримав травму, яка завадить йому вирушити з командою в турне по США.

32-річний аргентинський футболіст пошкодив гомілку на правій нозі. Про це повідомляє Sport Arena із посиланням на пресслужбу “Барселони”.

“Аргентинець пошкодив гомілку правої ноги - терміни його повернення до гри не повідомляються”, - йдеться в повідомленні.

У США “Барселона” планує провести два матчі. 7 і 10 серпня підопічні Ернесто Вальверде зіграють з “Наполі”.

Офіційно новий сезон каталонці відкриють 16 серпня матчем проти ФК “Атлетик” в стартовому турі Ла Ліги.

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Нагадаємо, днями нападник футбольної збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав 3-місячну дискваліфікацію від Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ) на матчі збірної. Також капітан національної команди оштрафований на 50 тисяч доларів. Причина покарання - критика Мессі на адресу Південноамериканської конфедерації футболу. Зокрема, він звинуватив організацію у корупції.

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