Мессі пропустить матчі "Барселони" в турне по США
32-річний аргентинський футболіст пошкодив гомілку на правій нозі. Про це повідомляє Sport Arena із посиланням на пресслужбу “Барселони”.
“Аргентинець пошкодив гомілку правої ноги - терміни його повернення до гри не повідомляються”, - йдеться в повідомленні.
У США “Барселона” планує провести два матчі. 7 і 10 серпня підопічні Ернесто Вальверде зіграють з “Наполі”.
Офіційно новий сезон каталонці відкриють 16 серпня матчем проти ФК “Атлетик” в стартовому турі Ла Ліги.
Нагадаємо, днями нападник футбольної збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав 3-місячну дискваліфікацію від Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ) на матчі збірної. Також капітан національної команди оштрафований на 50 тисяч доларів. Причина покарання - критика Мессі на адресу Південноамериканської конфедерації футболу. Зокрема, він звинуватив організацію у корупції.
Фото: Getty Images